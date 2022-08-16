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    Новорожденный мальчик не дождался встречи с приемными родителями: из-под присмотра няни он попал в реанимацию в Петербурге

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    Полиция Василеостровского района устанавливает обстоятельства получения травм младенцем, которому через несколько дней должно исполниться два месяца.

    В детскую городскую больницу № 2 новорожденного привезла накануне после полуночи 37-летняя женщина, у которой он находится на попечении, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа. Малыша поместили в реанимацию, диагностировав серьезные травмы головы.

    По предварительной информации, по недосмотру няни он упал с дивана в квартире на улице Кораблестроителей.

    На Васильевском острове ребенок находился под присмотром до передачи его приемным родителям.

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    Noisymouse-дубль16 Авг 2022 в 09:01
    Интересный недосмотр. В два месяца ребенок не переворачивается - куда положил поленце, там и лежит. Как он мог "упасть"?
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