Новорожденный мальчик не дождался встречи с приемными родителями: из-под присмотра няни он попал в реанимацию в Петербурге

Полиция Василеостровского района устанавливает обстоятельства получения травм младенцем, которому через несколько дней должно исполниться два месяца.
В детскую городскую больницу № 2 новорожденного привезла накануне после полуночи 37-летняя женщина, у которой он находится на попечении, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа. Малыша поместили в реанимацию, диагностировав серьезные травмы головы.
По предварительной информации, по недосмотру няни он упал с дивана в квартире на улице Кораблестроителей.
На Васильевском острове ребенок находился под присмотром до передачи его приемным родителям.