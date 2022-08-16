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    Сильный пожар тушили на Науки, один человек в больнице

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    Квартирный пожар произошел минувшей ночью в Калининском районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 15 августа в 23:47 поступил вызов на проспект Науки. Там в доме 79, корпус 1, загорелась двухкомнатная квартира. Огонь охватил в общей сложности 12 квадратных метров.

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    На место прибыли три расчёта МЧС — 15 человек личного состава. Они спасли человека: мужчина пострадал при пожаре и был передан медикам. Сейчас он в больнице.

    Ликвидировали пожар за час — к 00:54 16 августа. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что квартира находится на пятом этаже и помимо пожарной и скорой на месте работала служба газа.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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