Сильный пожар тушили на Науки, один человек в больнице

Как сообщает городское ГУ МЧС, 15 августа в 23:47 поступил вызов на проспект Науки. Там в доме 79, корпус 1, загорелась двухкомнатная квартира. Огонь охватил в общей сложности 12 квадратных метров.

На место прибыли три расчёта МЧС — 15 человек личного состава. Они спасли человека: мужчина пострадал при пожаре и был передан медикам. Сейчас он в больнице.



Ликвидировали пожар за час — к 00:54 16 августа. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что квартира находится на пятом этаже и помимо пожарной и скорой на месте работала служба газа.

