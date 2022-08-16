США сообщили о переговорах по активам с технократами ЦБ Афганистана

Вашингтон намерен продолжить переговоры с технократами из ЦБ Афганистана о возможной разблокировке его активов, находящихся в финансовой системе Соединенных Штатов. Об этом 16 августа заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.



«Сейчас мы рассматриваем механизмы, которые можно внедрить, чтобы эти 3,5 млрд долларов в виде сохраненных активов эффективно дошли до народа Афганистана таким образом, при котором их не перенаправят террористическим группировкам или куда-либо еще», — цитирует его РБК.