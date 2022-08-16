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    США сообщили о переговорах по активам с технократами ЦБ Афганистана

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    Вашингтон намерен продолжить переговоры с технократами из ЦБ Афганистана о возможной разблокировке его активов, находящихся в финансовой системе Соединенных Штатов. Об этом 16 августа заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

    «Сейчас мы рассматриваем механизмы, которые можно внедрить, чтобы эти 3,5 млрд долларов в виде сохраненных активов эффективно дошли до народа Афганистана таким образом, при котором их не перенаправят террористическим группировкам или куда-либо еще», — цитирует его РБК.

    Так Прайс ответил на сообщение о том, что американские власти не рассматривают разблокировку активов Афганистана на 7 млрд долларов.

    Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» пришла к власти в Афганистане 15 августа 2021 года, после госпереворота. Спустя несколько дней Вашингтон закрыл талибам доступ к счетам афганского правительства, которые управляются Федеральной резервной системой и другими финансовыми организациями США. Еще через полгода Джо Байден заблокировал афганские активы и в системе США. Половину потом разморозили для передачи афганцам в качестве гумпомощи.

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