    Пробки

    1/10

    usd61.37eur62.51
    ТЕМА ДНЯ

    Беглов снова рекомендует носить маски

    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Henkel определил судьбу активов в России и Белоруссии

    546
    1 комментарий

    Немецкая компания-производитель бытовой химии Henkel подсчитала убытки от ухода с рынков России и Белоруссии. Сумма составила 184 миллиона евро. 88 из них – ущерб деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.

    В компании также полагают, что последствия ухода из России и Белоруссии в будущем негативно скажутся на номинальном росте продаж. На годовой прибыли скажется также повышение цен на материалы и логистические услуги.

    Как отмечают «Ведомости», российские и белорусские активы компания Henkel собирается выставить на продажу. В официальной отчетности немецкого производителя за первое полугодие 2022 года они уже определены в соответствующую категорию.

    Henkel работает в России с 1991 года. Компании в данный момент принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России. Есть фабрика в Тосно. Химический завод «Эра» компания приобрела в 1993 году и с тех пор вложила в производство в Ленинградской области 18 миллионов долларов и 5 миллионов евро. В 2019 году Henkel открыл в Ленобласти производство сухих строительных смесей. Стоимость реализации проекта оценивался в 10 миллионов евро.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    миру-мир!16 Авг 2022 в 01:03
    скоро все вернутся ибо пилюли от старости так и не изобрели...

    хе-хе.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close