Henkel определил судьбу активов в России и Белоруссии

Немецкая компания-производитель бытовой химии Henkel подсчитала убытки от ухода с рынков России и Белоруссии. Сумма составила 184 миллиона евро. 88 из них – ущерб деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.
В компании также полагают, что последствия ухода из России и Белоруссии в будущем негативно скажутся на номинальном росте продаж. На годовой прибыли скажется также повышение цен на материалы и логистические услуги.
Как отмечают «Ведомости», российские и белорусские активы компания Henkel собирается выставить на продажу. В официальной отчетности немецкого производителя за первое полугодие 2022 года они уже определены в соответствующую категорию.
Henkel работает в России с 1991 года. Компании в данный момент принадлежат 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России. Есть фабрика в Тосно. Химический завод «Эра» компания приобрела в 1993 году и с тех пор вложила в производство в Ленинградской области 18 миллионов долларов и 5 миллионов евро. В 2019 году Henkel открыл в Ленобласти производство сухих строительных смесей. Стоимость реализации проекта оценивался в 10 миллионов евро.