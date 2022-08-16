Henkel определил судьбу активов в России и Белоруссии

Немецкая компания-производитель бытовой химии Henkel подсчитала убытки от ухода с рынков России и Белоруссии. Сумма составила 184 миллиона евро. 88 из них – ущерб деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.



В компании также полагают, что последствия ухода из России и Белоруссии в будущем негативно скажутся на номинальном росте продаж. На годовой прибыли скажется также повышение цен на материалы и логистические услуги.

Как отмечают «Ведомости», российские и белорусские активы компания Henkel собирается выставить на продажу. В официальной отчетности немецкого производителя за первое полугодие 2022 года они уже определены в соответствующую категорию.