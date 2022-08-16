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    Вытрезвители подбираются к Петербургу. Работу системы хотят наладить в Карелии

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    1 комментарий

    В Карелии скоро вновь заработает система вытрезвителей, о которой так много говорили в последние годы. Об этом 15 августа заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Первое учреждение откроется в Петрозаводске.

    «Мы одни из первых в России воссоздаем систему вытрезвителей. Скоро первый модульный вытрезвитель на 10 мест появится в Петрозаводске. Здание будет разделено на отдельные помещения для мужчин и женщин, а также медицинского персонала, предусмотрена охрана»,— рассказал Охлопков.

    По словам министра, вытрезвители будут входить в структуру наркодиспансера. Здание будет разделено на мужскую и женскую части.

    Система вытрезвителей была создана в СССР в 30-40х годах и прекратила свое существование в 2011 году. Спустя десять лет Госдума приняла решение о возрождении системы.

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    Комментарии 1

    миру-мир!16 Авг 2022 в 00:44
    я не понаслышке знаю чем занят охлопков
    но модератор видать знает ещё больше.

    хе-хе.
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