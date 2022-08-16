Вытрезвители подбираются к Петербургу. Работу системы хотят наладить в Карелии

В Карелии скоро вновь заработает система вытрезвителей, о которой так много говорили в последние годы. Об этом 15 августа заявил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Первое учреждение откроется в Петрозаводске.
«Мы одни из первых в России воссоздаем систему вытрезвителей. Скоро первый модульный вытрезвитель на 10 мест появится в Петрозаводске. Здание будет разделено на отдельные помещения для мужчин и женщин, а также медицинского персонала, предусмотрена охрана»,— рассказал Охлопков.
По словам министра, вытрезвители будут входить в структуру наркодиспансера. Здание будет разделено на мужскую и женскую части.
Система вытрезвителей была создана в СССР в 30-40х годах и прекратила свое существование в 2011 году. Спустя десять лет Госдума приняла решение о возрождении системы.