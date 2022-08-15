Путин — участникам «Таврида.Арт»: Все попытки отменить Россию тщетны

Президент России Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Таврида.Арт». С обращением глава государства выступил 15 августа.
Владимир Путин заявил, что «попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны». «А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди. И сегодня это в том числе вы — молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать», — цитирует слова главы государства пресс-служба Кремля.
Он отметил, что участники фестиваля — яркие и творческие личности, которые представляют разные направления культуры и искусства. По словам Владимира Путина, тем не менее их объединяет стремление к саморазвитию, вера в справедливость и желание помогать другим.
«Мы знаем, что любые сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы — именно такие», — добавил президент России.