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    Путин — участникам «Таврида.Арт»: Все попытки отменить Россию тщетны

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    2 комментария

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Таврида.Арт». С обращением глава государства выступил 15 августа.

    Владимир Путин заявил, что «попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны». «А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди. И сегодня это в том числе вы — молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать», — цитирует слова главы государства пресс-служба Кремля.

    Он отметил, что участники фестиваля — яркие и творческие личности, которые представляют разные направления культуры и искусства. По словам Владимира Путина, тем не менее их объединяет стремление к саморазвитию, вера в справедливость и желание помогать другим.

    «Мы знаем, что любые сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы — именно такие», — добавил президент России.

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    Комментарии 1

    Инкогнито202115 Авг 2022 в 23:22
    Дед заговорил про справедливость!!! сильно
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