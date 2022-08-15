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    Национальный банк Румынии нанял на работу астролога

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    Национальный банк Румынии (НБР) взял на работу известного астролога Габриэлу Дима, более известную под псевдонимом Минерва. Об этом 15 августа сообщает портал Adevarul со ссылкой на источники в НБР.

    О своей должности гадалка рассказала в подкасте, который ведёт Дамиан Дрэгичи. Видеозапись появилась на его YouTube-канале.

    «В настоящее время я занимаю руководящую должность, работаю в Национальном банке», — заявила 64-летняя Минерва.

    В НБР изданию Adevarul уточнили, что женщина находится на позиции секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка.

    По данным румынских СМИ, у Габриэлы Дима есть дипломы по праву, актёрскому мастерству и психологии.

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