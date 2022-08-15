Национальный банк Румынии нанял на работу астролога

Национальный банк Румынии (НБР) взял на работу известного астролога Габриэлу Дима, более известную под псевдонимом Минерва. Об этом 15 августа сообщает портал Adevarul со ссылкой на источники в НБР.



О своей должности гадалка рассказала в подкасте, который ведёт Дамиан Дрэгичи. Видеозапись появилась на его YouTube-канале.

«В настоящее время я занимаю руководящую должность, работаю в Национальном банке», — заявила 64-летняя Минерва.

В НБР изданию Adevarul уточнили, что женщина находится на позиции секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка.