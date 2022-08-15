Поехал с волонтерской миссией. В ДНР при обстреле погиб алтайский общественник

В ДНР при обстреле города Шахтерск погиб зампредседателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков. Об этом 15 августа сообщил ТАСС председатель ОП региона Юрий Шамков.
По его словам, в начале июля Новиков поехал в Донецкую республику с волонтерской миссией. 10 июля делегация попала под обстрел в Шахтерском районе. «Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул», — рассказал Шамков.
Он добавил, что Общественная палата выступит с инициативой о награждении погибшего, ему могут присвоить орден за заслуги перед Алтайским краем.
10 июля два волонтера общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Наследие» пострадали, и еще четверо пропали без вести при обстреле Шахтерского района. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что в результате 11 человек получили ранения, а трое погибли.