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    Стало известно, кто занял кресло прокурора Невского района Петербурга

    1982
    1 комментарий

    Младший советник юстиции Юрий Сулицкий назначен прокурором Невского района приказом генпрокурора РФ от 15 августа.

    Теперь он официально занял место своего бывшего начальника Виктора Винецкого, который в апреле был назначен первым заместителем прокурора Петербурга.

    С весны Сулицкий исполнял обязанности районного прокурора.

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    Комментарии 1

    AndrewBarsik15 Авг 2022 в 20:29
    Бесполезная информация. Непонятно - зачем клонам имена? Достаточно их просто нумеровать.
    +3−0
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