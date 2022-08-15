Мэр Киева Кличко развелся с женой

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что развелся со своей супругой Натальей, с которой состоял в браке 26 лет. Об этом он рассказал 15 августа украинским СМИ.



«Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон», — сказал Кличко (цитата по РИА Новости). По его словам, у них с супругой остались хорошие и уважительные отношения. Сейчас Наталья проживает в Германии, а их дети учатся за границей.



У пары трое детей: Егор-Дэниел (родился в 2000 году), Елизавета-Виктория (2002) и Максим (2005).

