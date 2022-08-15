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    Мэр Киева Кличко развелся с женой

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    6 комментариев

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что развелся со своей супругой Натальей, с которой состоял в браке 26 лет. Об этом он рассказал 15 августа украинским СМИ.

    «Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон», — сказал Кличко (цитата по РИА Новости). По его словам, у них с супругой остались хорошие и уважительные отношения. Сейчас Наталья проживает в Германии, а их дети учатся за границей.

    У пары трое детей: Егор-Дэниел (родился в 2000 году), Елизавета-Виктория (2002) и Максим (2005).

    Чемпион мира по боксу в версии WBC Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года.

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    Комментарии 6

    07A15 Авг 2022 в 19:31
    Бросить мэра сражающегося Куева? Не дождавшись победы? Вот и она не верит!
    +0−0
    26085077115 Авг 2022 в 19:27
    Редактор Ау "Сейчас Наталья проживает с Германией, а их дети учатся за границей". Кто есть кто?
    +0−0
    27502074015 Авг 2022 в 19:27
    Неужто она посмотрела видео с его перлами?)
    +0−0
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