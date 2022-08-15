Разработчик вакцины от коронавируса заболел коронавирусом

Четырежды привитый глава компании Pfizer Альберт Бурла сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он 15 августа рассказал в своих соцсетях.
«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо при этом, у меня легкие симптомы», — сообщил Бурла.
Сейчас гендиректор Pfizer находится на самоизоляции, его лечат препаратом Paxlovid, который принимал и президент США Джо Байден.
Вакцина Pfizer-BioNTech была разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. ВОЗ оценивает ее эффективность в 95%.