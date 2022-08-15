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    COVID-19

    Разработчик вакцины от коронавируса заболел коронавирусом

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    3 комментария

    Четырежды привитый глава компании Pfizer Альберт Бурла сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он 15 августа рассказал в своих соцсетях.

    «Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо при этом, у меня легкие симптомы», — сообщил Бурла.

    Сейчас гендиректор Pfizer находится на самоизоляции, его лечат препаратом Paxlovid, который принимал и президент США Джо Байден.

    Вакцина Pfizer-BioNTech была разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. ВОЗ оценивает ее эффективность в 95%.

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    Комментарии 3

    Avs715315 Авг 2022 в 19:05
    За очередью следишь - без очереди берёшь! (С) Жванецкий
    +1−0
    Заливщик голосовых планок15 Авг 2022 в 18:33
    Все! Сейчас продажи спутника-ве за бугром попрут! Через северный поток два качать будем!
    +3−0
    07A15 Авг 2022 в 18:24
    Европка обделалась! Нормальную жижу сварить не могут!
    +0−5
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