Разработчик вакцины от коронавируса заболел коронавирусом

Четырежды привитый глава компании Pfizer Альберт Бурла сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он 15 августа рассказал в своих соцсетях.



«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо при этом, у меня легкие симптомы», — сообщил Бурла.



Сейчас гендиректор Pfizer находится на самоизоляции, его лечат препаратом Paxlovid, который принимал и президент США Джо Байден.

