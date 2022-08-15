По водителю прошлись монтировкой и кирпичом в Новом Девяткино. Он сделал замечание «обочечникам»

Водитель Citroën заявил, что его избили монтировкой и кирпичом в Новом Девяткино. Якобы причиной стало замечание тем, кто пытался объехать пробку по обочине.



Подробностями инцидента мужчина 15 августа поделился с 47news. Накануне он поехал отдыхать с женой и детьми и попал в пробку на Главной улице, где попытался вразумить «обочечников», в том числе на сером Matiz. По его словам, в его машину кинули камень, он остановился, чтобы вызвать ГИБДД, и тут к машине подошли двое. Пострадавший заявляет, что один из мужчин ударил его монтировкой по ноге, другой — кирпичом в живот, добавили ударов кулаками и уехали.

