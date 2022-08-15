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    По водителю прошлись монтировкой и кирпичом в Новом Девяткино. Он сделал замечание «обочечникам»

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    16 комментариев

    Водитель Citroën заявил, что его избили монтировкой и кирпичом в Новом Девяткино. Якобы причиной стало замечание тем, кто пытался объехать пробку по обочине.

    Подробностями инцидента мужчина 15 августа поделился с 47news. Накануне он поехал отдыхать с женой и детьми и попал в пробку на Главной улице, где попытался вразумить «обочечников», в том числе на сером Matiz. По его словам, в его машину кинули камень, он остановился, чтобы вызвать ГИБДД, и тут к машине подошли двое. Пострадавший заявляет, что один из мужчин ударил его монтировкой по ноге, другой — кирпичом в живот, добавили ударов кулаками и уехали.

    В больнице ему диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы головы, грудной клетки и коленного сустава. При этом один из оппонентов мужчины утверждает, что ни монтировкой, ни кирпичом его не бил, а ударил ногой за оскорбление.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, причастных к произошедшему ищут. Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. В главке добавили, что пострадавшему 28 лет, а произошел инцидент у дома 33.

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    Комментарии 16

    leningrad4515 Авг 2022 в 19:24
    Матиз в стиле Майбах.
    +0−0
    Bakv15 Авг 2022 в 19:03
    Шипко грамотные, завсегда у нас тягают чугуний.
    +0−0
    BobCat215 Авг 2022 в 18:50
    Этой стране поможет только разрешение на ношение короткоствола. Не сразу, лет через 20, но поможет.
    +2−0
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