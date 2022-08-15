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    Подбирается к домам и винодельне. Ураганный ветер разгоняет степной пожар в Ростовской области

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    Сильный степной пожар пытаются обуздать в Ростовской области. Бороться с огнем мешает ветер.

    По данным администрации Константиновского района региона, огонь сначала охватил степь близ хутора Черемушки. Пламя усилил ураганный ветер: площадь возгорания быстро достигла 2000 квадратных метров.

    Автор: ГТРК Дон-ТР / YouTube

    Как сообщает 161.RU, довольно быстро пожар вплотную подобрался к городу Константиновску, угрожая не только жилым домам, но и заправочной станции.

    Фото: fires.ru
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    Под угрозой оказалась и местная винодельня «Ведерниковъ». «Мы сейчас в Ростове. Но, как сообщают наши оттуда, пока отбиваются от пламени. Что будет через час, два или завтра, пока неизвестно. Если ветер вдруг резко сменит направление, то будет уже не просто плохо, а очень плохо», — цитирует издание слова сотрудника предприятия. Тушить траву сотрудники винодельни пока пытаются своими силами.

    Фото: fires.ru

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