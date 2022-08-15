Зачем квартира, когда есть казарма. Обманутым дольщикам в Ленобласти рассказали, как записаться в армию

Непрофильный пост появился в группе Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленобласти во «ВКонтакте». Подписчикам рассказали не о судьбе их квартир, а о способе записаться в ряды Вооруженных сил РФ.



Запись содержит репост из паблика администрации Ломоносовского района ЛО, где раскрываются все прелести службы по контракту, включая зарплату от 200 до 465 тысяч рублей и региональную премию. «В среднем рядовой и сержантский состав получают денежное довольствие от 200 000 рублей после прибытия на место службы, суточные и выплаты за непосредственное участие в наступательных действиях от 8000 рублей. Премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач начинаются от 50 000 рублей до 300 000 рублей», — говорится в сообщении. Прикреплена и форма сбора заявок на звонок для оформления контракта.