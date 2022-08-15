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    Зачем квартира, когда есть казарма. Обманутым дольщикам в Ленобласти рассказали, как записаться в армию

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    16 комментариев

    Непрофильный пост появился в группе Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленобласти во «ВКонтакте». Подписчикам рассказали не о судьбе их квартир, а о способе записаться в ряды Вооруженных сил РФ.

    Запись содержит репост из паблика администрации Ломоносовского района ЛО, где раскрываются все прелести службы по контракту, включая зарплату от 200 до 465 тысяч рублей и региональную премию. «В среднем рядовой и сержантский состав получают денежное довольствие от 200 000 рублей после прибытия на место службы, суточные и выплаты за непосредственное участие в наступательных действиях от 8000 рублей. Премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач начинаются от 50 000 рублей до 300 000 рублей», — говорится в сообщении. Прикреплена и форма сбора заявок на звонок для оформления контракта.

    Для дольщиков, которых данное предложение заинтересует, контакт в самой группе тоже оставлен.

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    Основной контингент паблика фонда — граждане, пострадавшие из-за недобросовестных застройщиков, пишет 47news. 10 августа в сам фонд и областной Госстройнадзор нагрянули представители СКР. Обыски в этих ведомствах проходят регулярно с момента возбуждения уголовного дела по растрате и коммерческом подкупе «группой лиц и по предварительному сговору». В деятельности сотрудников фонда подозревают растрату бюджетных средств. А именно — субсидий, выделяемых для достройки объектов.

    В июле были заключены под стражу экс-директор Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти Александр Горшенев и его бывший заместитель Денис Чибисов.

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    Комментарии 16

    Заливщик голосовых планок15 Авг 2022 в 18:34
    А там, за 10 месяцев, на новую хату накопят!
    +0−0
    26092824115 Авг 2022 в 18:27
    Ты записался добровольцем? Советский плакат победитель.
    +2−0
    26118258115 Авг 2022 в 18:20
    Это не шедевр, а глумеж над обманутыми дольщиками. Воры пытаются съехать с темы на волне патриотической тематики.
    +5−1
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