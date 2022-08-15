Петербуржец заметил в Удельном парке мертвую утку. В Смольном просят не беспокоиться о качестве воды

Петербуржец заметил в пруду в Удельном парке мертвую утку. Смутило его и то, как в водоеме выглядела вода.
Как рассказал очевидец «Фонтанке» 15 августа, у берега он заметил на воде странный налет. Одна птица явно погибла, а другая, по его словам, еле дышала. Он вытащил ее на берег и полагает, что через некоторое время та тоже умерла.
«Что и почему — непонятно. Может, с одной что случилось, а селезень от горя так рядом с ней и сидел не евший», — отметил мужчина.
В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что в парк отправят бригаду, чтобы выловить мертвую утку и проверить, в каком состоянии вторая. Мертвых птиц передадут на утилизацию городским службам. В ведомстве уверяют, что о состоянии воды беспокоиться не стоит: налет — это всего лишь пыльца.