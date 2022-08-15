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    Петербуржец заметил в Удельном парке мертвую утку. В Смольном просят не беспокоиться о качестве воды

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    2 комментария

    Петербуржец заметил в пруду в Удельном парке мертвую утку. Смутило его и то, как в водоеме выглядела вода.

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    Как рассказал очевидец «Фонтанке» 15 августа, у берега он заметил на воде странный налет. Одна птица явно погибла, а другая, по его словам, еле дышала. Он вытащил ее на берег и полагает, что через некоторое время та тоже умерла.

    «Что и почему — непонятно. Может, с одной что случилось, а селезень от горя так рядом с ней и сидел не евший», — отметил мужчина.

    В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что в парк отправят бригаду, чтобы выловить мертвую утку и проверить, в каком состоянии вторая. Мертвых птиц передадут на утилизацию городским службам. В ведомстве уверяют, что о состоянии воды беспокоиться не стоит: налет — это всего лишь пыльца.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 2

    07A15 Авг 2022 в 18:31
    На вкукраине бы написали, что они сами себя отравили
    +0−2
    Alex00015 Авг 2022 в 18:01
    - У вас тут это, мёртвые утки плавают
    - Не беспокойтесь, всё идёт по плану
    :D
    +1−0
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