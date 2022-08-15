Петербуржец заметил в Удельном парке мертвую утку. В Смольном просят не беспокоиться о качестве воды

Петербуржец заметил в пруду в Удельном парке мертвую утку. Смутило его и то, как в водоеме выглядела вода.

Как рассказал очевидец «Фонтанке» 15 августа, у берега он заметил на воде странный налет. Одна птица явно погибла, а другая, по его словам, еле дышала. Он вытащил ее на берег и полагает, что через некоторое время та тоже умерла.



«Что и почему — непонятно. Может, с одной что случилось, а селезень от горя так рядом с ней и сидел не евший», — отметил мужчина.

