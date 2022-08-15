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    Работают в ЛНР — зарплаты нет. Москалькова обратилась к генпрокурору РФ из-за проблем работников «Мосводоканала»

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    6 комментариев

    Из-за невыплаты зарплат сотрудникам «Мосводоканала», работающим в Луганской народной республике (ЛНР), уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку. Об этом 15 августа говорится в ее Telegram-канале.

    «[Из-за невыплаты зарплат] работникам «Мосводоканала», задействованным в восстановлении социальной инфраструктуры в ЛНР, направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести все необходимые проверки и при необходимости принять меры по восстановлению прав работников», — говорится в сообщении.

    Несколько дней назад появилось видеообращение откомандированных в Луганскую народную республику работников «Мосводоканала» к президенту РФ Владимиру Путину. Они записали видео, где пожаловались на то, что работают без трудовых договоров и не получают зарплату.

    Как уточняет Ura.ru, после обращения сотрудников «Мосводоканала» к главе государства они получили зарплату. Главный инженер управления водоснабжением «Мосводоканала» Андрей Лузинов сказал, была «поэтапная оплата труда».

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    Комментарии 6

    houspi15 Авг 2022 в 17:20
    "Просто денег нет сейчас. Найдём деньги, выплатим зарплату. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"
    +1−0
    VVM196215 Авг 2022 в 17:11
    тут даже комментарии не нужны.
    А вот "патриотам" за денежное довольствие , надо бы призадуматься.
    +0−0
    26592706615 Авг 2022 в 17:10
    Я думал, они патриоты. А они оказывается за деньги поехали в Лугандон работать.........
    +2−0
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