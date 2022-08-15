Работают в ЛНР — зарплаты нет. Москалькова обратилась к генпрокурору РФ из-за проблем работников «Мосводоканала»

Из-за невыплаты зарплат сотрудникам «Мосводоканала», работающим в Луганской народной республике (ЛНР), уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку. Об этом 15 августа говорится в ее Telegram-канале.
«[Из-за невыплаты зарплат] работникам «Мосводоканала», задействованным в восстановлении социальной инфраструктуры в ЛНР, направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести все необходимые проверки и при необходимости принять меры по восстановлению прав работников», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад появилось видеообращение откомандированных в Луганскую народную республику работников «Мосводоканала» к президенту РФ Владимиру Путину. Они записали видео, где пожаловались на то, что работают без трудовых договоров и не получают зарплату.
Как уточняет Ura.ru, после обращения сотрудников «Мосводоканала» к главе государства они получили зарплату. Главный инженер управления водоснабжением «Мосводоканала» Андрей Лузинов сказал, была «поэтапная оплата труда».