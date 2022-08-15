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    На Литейном троллейбус «сбросил рог». Пассажирам пришлось прогуляться

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Нештатная ситуация затормозила в пути троллейбус между центром и Выборгским районом Петербурга 15 августа.

    Троллейбус маршрута № 3 встал на Литейном мосту в половине третьего часа дня. Причиной остановки стали неприятности с «рогами» — один соскочил, порвал поддерживающий провод и запутался. Водителю пришлось выпускать пассажиров.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Компанию троллейбусу составляли «Тойота» и «Ягуар» — оба автомобиля стояли на «аварийках», но следов столкновения замечено не было.

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    В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» сообщили, что у маршрута № 3 на Литейном мосту произошёл сход токоприёмника. На место его возвращала аварийная бригада. «Проезду других троллейбусов не мешает, задержки движения нет», — уточнили в пресс-службе.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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