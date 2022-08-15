На Литейном троллейбус «сбросил рог». Пассажирам пришлось прогуляться

Нештатная ситуация затормозила в пути троллейбус между центром и Выборгским районом Петербурга 15 августа.
Троллейбус маршрута № 3 встал на Литейном мосту в половине третьего часа дня. Причиной остановки стали неприятности с «рогами» — один соскочил, порвал поддерживающий провод и запутался. Водителю пришлось выпускать пассажиров.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Компанию троллейбусу составляли «Тойота» и «Ягуар» — оба автомобиля стояли на «аварийках», но следов столкновения замечено не было.
В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» сообщили, что у маршрута № 3 на Литейном мосту произошёл сход токоприёмника. На место его возвращала аварийная бригада. «Проезду других троллейбусов не мешает, задержки движения нет», — уточнили в пресс-службе.