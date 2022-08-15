Путин: У России много союзников, они не прогибаются перед «гегемоном»

Россия имеет множество союзников и единомышленников на разных континентах мира. Об этом 15 августа заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, сегодня в условиях формирующегося многополярного мира особенно важно широкое и всестороннее развитие военно-технического сотрудничества.
«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются, они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной безопасности на основе международного права и с учетом интересов друг друга», — сказал Путин.
Он добавил, что Россия дорожит дружественными и «по-настоящему доверительными» отношениями со странами Латинской Америки, Африки и Азии и готова предложить союзникам и партнерам «самые современные виды вооружений» — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов.