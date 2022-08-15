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    Путин: У России много союзников, они не прогибаются перед «гегемоном»

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    56 комментариев

    Россия имеет множество союзников и единомышленников на разных континентах мира. Об этом 15 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, сегодня в условиях формирующегося многополярного мира особенно важно широкое и всестороннее развитие военно-технического сотрудничества.

    «Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются, они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной безопасности на основе международного права и с учетом интересов друг друга», — сказал Путин.

    Он добавил, что Россия дорожит дружественными и «по-настоящему доверительными» отношениями со странами Латинской Америки, Африки и Азии и готова предложить союзникам и партнерам «самые современные виды вооружений» — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов.

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    Комментарии 56

    Grotesk15 Авг 2022 в 17:21
    Главное, что бы у нас хватило денег на покупку дружбы многочисленных стран и народов...
    +0−0
    Польза санкций15 Авг 2022 в 17:13
    У России, разумеется, много союзников. И каждый из них лучше другого. Вот, например, купленные по дешёвке нищие африканские страны, которые продают свою дружбу по фиксированной цене. Вот людоедский режим в Сирии, который стоит подороже, но выглядит поинтереснее.
    Северная Корея, марширующая во славу «Гения среди гениев», «адекватные мужики» из Талибана, держащие женщин в подвале, военная хунта в Мьянме, коррумпированные диктатуры Латинской Америки и Средней Азии, тиран Лукашенко, который превратил красивую, благополучную страну в тоталитарный ГУЛАГ.
    Россия упала до уровня стран третьего мира и находит в этом повод для гордости. Выписав себя из цивилизованного мира, она стала своей в компании самых жестоких и кровожадных бантустанов.
    +3−0
    Иван Хмельницкий15 Авг 2022 в 16:58
    Да, в мире много гопоты! Которая ни перед кем не прогибается...... например, сомалийские пираты, мексиканские наркодилеры, исламисты.... У нас много союзников!
    +1−0
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