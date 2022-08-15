    Пробки

    3/10

    usd60.9eur62.54
    Как получить узбекскую VisaПетербуржцев зовут повесткамиНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В России создали «антидот» против угарного газа

    968
    3 комментария

    Антидот против угарного газа создан в России, он разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом 15 августа заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

    «Отдельная тема — это антидоты против химии и токсинов, против отправляющих веществ. Мы представляем целую линейку антидотов против фосфорорганических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа», — сказала она (цитата по ТАСС).

    Подробностей Скворцова не привела, при этом она добавила, что антидот предназначен прежде всего для сотрудников МЧС и пожарных.

    Отравление угарным газом возникает в результате вдыхания опасных концентраций окиси углерода. Люди могут отравиться угарным газом, например, при пожарах, на производстве, в газифицированных помещениях. У пострадавшего появляются такие симптомы, как головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, усиливается сердцебиение.

    При лечении отравляющие вещества откачивают с помощью подачи кислорода. В 2016 году медики из Питтсбургского университета опубликовали исследование, где говорилось о том, что противоядием от угарного газа может послужить нейроглобин, который при инъекции активно «оттягивает» СО от гемоглобина, а потом нагруженные газом молекулы выходят через почки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    hedgehog_15 Авг 2022 в 14:51
    и в мааскве уже провели испытания, но чего-то пошло не так?
    +0−0
    ProstoZloy15 Авг 2022 в 14:49
    А старый добрый ацизол чем не устраивал?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close