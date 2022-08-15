В России создали «антидот» против угарного газа

Антидот против угарного газа создан в России, он разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом 15 августа заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Отдельная тема — это антидоты против химии и токсинов, против отправляющих веществ. Мы представляем целую линейку антидотов против фосфорорганических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа», — сказала она (цитата по ТАСС).
Подробностей Скворцова не привела, при этом она добавила, что антидот предназначен прежде всего для сотрудников МЧС и пожарных.
Отравление угарным газом возникает в результате вдыхания опасных концентраций окиси углерода. Люди могут отравиться угарным газом, например, при пожарах, на производстве, в газифицированных помещениях. У пострадавшего появляются такие симптомы, как головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, усиливается сердцебиение.
При лечении отравляющие вещества откачивают с помощью подачи кислорода. В 2016 году медики из Питтсбургского университета опубликовали исследование, где говорилось о том, что противоядием от угарного газа может послужить нейроглобин, который при инъекции активно «оттягивает» СО от гемоглобина, а потом нагруженные газом молекулы выходят через почки.