В России создали «антидот» против угарного газа

Антидот против угарного газа создан в России, он разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом 15 августа заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.



«Отдельная тема — это антидоты против химии и токсинов, против отправляющих веществ. Мы представляем целую линейку антидотов против фосфорорганических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа», — сказала она (цитата по ТАСС).



Подробностей Скворцова не привела, при этом она добавила, что антидот предназначен прежде всего для сотрудников МЧС и пожарных.

