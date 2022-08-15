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    В Башкирии задержали «золотого гаишника» Шайбакова, который скрывался больше года

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    4 комментария

    Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

    В Башкирии задержали бывшего замначальника отдела МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова, которого в СМИ окрестили «золотым гаишником». Он подозревается в создании преступного сообщества и скрывался от следствия больше года.

    Шайбакова уволили и объявили в розыск в феврале прошлого года. Он был заочно отправлен под стражу, сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД по региону. По версии следствия, экс-полицейский с коллегами выдавал водительские удостоверения без сдачи экзаменов и брал за это взятки — от 14 до 40 тысяч рублей. Ранее Шайбакова уже обвинили в получении взятки и мелком взяточничестве.

    Деятельность преступного сообщества пресекли в марте прошлого года, всех фигурантов уволили. Установлено восемь участников группировки — по предварительным данным, они получили не менее 33 взяток, отмечают в пресс-службе Следственного комитета по региону.

    Шайбаков получил прозвище «золотой гаишник», поскольку его заподозрили в незаконном приобретении имущества на 44 миллиона рублей, пишет UFA1.RU.

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    Комментарии 4

    Инкогнито202115 Авг 2022 в 15:04
    Надеюсь он даст показания правдивые!! И следствие выйдет на самих себя
    +0−0
    Диванный Эксперт15 Авг 2022 в 14:38
    Это ж миллион водителей получили права незаконно. Или ещё были направления деятельности.
    +1−1
    AndrewBarsik15 Авг 2022 в 14:32
    На таких должностях каждый сотрудник "под лупой". Действовать в подобном масштабе невозможно без благословения свыше. Такие события - диагноз прогнившей системы, которую не излечат точечные "кровопускания". Начальника полиции (шерифа) должны выбирать граждане из числа тех, кто дорожит своей репутацией, а не старается понравиться начальнику.
    +1−1
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