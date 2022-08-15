В Башкирии задержали «золотого гаишника» Шайбакова, который скрывался больше года

В Башкирии задержали бывшего замначальника отдела МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова, которого в СМИ окрестили «золотым гаишником». Он подозревается в создании преступного сообщества и скрывался от следствия больше года.



Шайбакова уволили и объявили в розыск в феврале прошлого года. Он был заочно отправлен под стражу, сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД по региону. По версии следствия, экс-полицейский с коллегами выдавал водительские удостоверения без сдачи экзаменов и брал за это взятки — от 14 до 40 тысяч рублей. Ранее Шайбакова уже обвинили в получении взятки и мелком взяточничестве.

