Вор из Автово показал соседям веселье. В полицию его увезли вместе с пистолетом

Алкоголь и выходные вскружили голову жителю Кировского района Петербурга. О своём хорошем настроении соседей он оповестил стрельбой.
На опасного прохожего полиции пожаловались с Краснопутиловской улицы, 34, в ночь на понедельник, стало известно «Фонтанке» 15 августа. Звонивший ориентировал сотрудников на бородача лет 35 на вид: тот сворачивал во дворы, расстреливая воздух.
Очевидец отметил, что адекватным мужчина не выглядит. Впрочем, при виде наряда патрульно-постовой службы стрелок не растерялся — бросил пистолет и рванул прочь. Полицейские были быстрее.
«Задержанный доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Пневматический пистолет с магазином и двумя патронами направлен на экспертизу», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным «Фонтанки», сложности с соблюдением уголовного законодательства у 31-летнего жителя Автово были не так давно. В прошлом году Кировский районный суд признал его виновным в краже и назначил год условно. Согласно материалам, петербуржец взломал дверь в квартиру матери и унёс свои детские фото и её драгоценности на 64 тысячи рублей. Украшения позже пришлось искать в ломбардах. До этого мужчину дважды привлекали по наркотической статье.