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    Вор из Автово показал соседям веселье. В полицию его увезли вместе с пистолетом

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    3 комментария

    Алкоголь и выходные вскружили голову жителю Кировского района Петербурга. О своём хорошем настроении соседей он оповестил стрельбой.

    На опасного прохожего полиции пожаловались с Краснопутиловской улицы, 34, в ночь на понедельник, стало известно «Фонтанке» 15 августа. Звонивший ориентировал сотрудников на бородача лет 35 на вид: тот сворачивал во дворы, расстреливая воздух.

    Очевидец отметил, что адекватным мужчина не выглядит. Впрочем, при виде наряда патрульно-постовой службы стрелок не растерялся — бросил пистолет и рванул прочь. Полицейские были быстрее.

    «Задержанный доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Пневматический пистолет с магазином и двумя патронами направлен на экспертизу», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По данным «Фонтанки», сложности с соблюдением уголовного законодательства у 31-летнего жителя Автово были не так давно. В прошлом году Кировский районный суд признал его виновным в краже и назначил год условно. Согласно материалам, петербуржец взломал дверь в квартиру матери и унёс свои детские фото и её драгоценности на 64 тысячи рублей. Украшения позже пришлось искать в ломбардах. До этого мужчину дважды привлекали по наркотической статье.

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    Комментарии 3

    RR_197815 Авг 2022 в 14:52
    Для таких и существует 101-ый километр.
    +0−0
    Трындин15 Авг 2022 в 14:31
    Пневматический пистолет с магазином и двумя патронами... или всё-таки травматический?
    +0−0
    Ершистый старикашка15 Авг 2022 в 14:31
    Пневматический пистолет с двумя патронами?
    +0−0
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