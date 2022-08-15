Вор из Автово показал соседям веселье. В полицию его увезли вместе с пистолетом

Алкоголь и выходные вскружили голову жителю Кировского района Петербурга. О своём хорошем настроении соседей он оповестил стрельбой.



На опасного прохожего полиции пожаловались с Краснопутиловской улицы, 34, в ночь на понедельник, стало известно «Фонтанке» 15 августа. Звонивший ориентировал сотрудников на бородача лет 35 на вид: тот сворачивал во дворы, расстреливая воздух.



Очевидец отметил, что адекватным мужчина не выглядит. Впрочем, при виде наряда патрульно-постовой службы стрелок не растерялся — бросил пистолет и рванул прочь. Полицейские были быстрее.

