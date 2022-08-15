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    Больше триллиона. Россия заключила новые контракты на экспорт военной техники

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    32 комментария

    В этом году Россия подписала контракты на экспорт военной техники на сумму, превышающую триллион рублей. События на Украине на поставки не влияют, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

    «Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет. На сегодняшний день экспортировано уже около половины законтрактованной в 2022 году продукции», — цитирует его 15 августа «Интерфакс».

    По словам Чемезова, темпы экспорта сопоставимы с предыдущими годами. Он добавил, что около 40 % поставок приходится на самолеты и вертолеты, около 30 % — вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота, более трети — техника ПВО.

    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» остается стабильным и составляет сейчас более 3 триллионов рублей, рассказал Чемезов.

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    Комментарии 32

    AndrewBarsik15 Авг 2022 в 14:49
    Информация о том, на какую сумму подписаны контракты, бесполезна. Неясно - на какой период они подписаны - на год или на десять лет. Ничего впечатляющего в цифре триллион не наблюдается, она ничем не отличается от предыдущих лет. А вот на вопрос - как изменится рентабельность производства техники с учётом сложностей в импортозамещении, - вряд ли экспортёры могут ответить даже сами себе.
    +1−0
    своих не бросаем15 Авг 2022 в 14:39
    ха, в Украину уже т 62 отправляют, а они всё чего то продают)))
    +3−0
    VKuser17419822115 Авг 2022 в 14:28
    ..что-то подсказывает, что все поставлено в кредит и рассчитываться будут кожурой от бананов в 2050 году....
    +4−1
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