Больше триллиона. Россия заключила новые контракты на экспорт военной техники

В этом году Россия подписала контракты на экспорт военной техники на сумму, превышающую триллион рублей. События на Украине на поставки не влияют, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



«Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет. На сегодняшний день экспортировано уже около половины законтрактованной в 2022 году продукции», — цитирует его 15 августа «Интерфакс».