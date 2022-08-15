«Помочь вернуться к привычному образу жизни». ЛОЭСК предлагает работу ветеранам военных действий на Украине

Ленинградская областная электросетевая компания открыла 20 вакансий для участников военных действий на Украине. Им обещают бесплатное обучение и зарплату выше среднего.
«Сейчас наши отважные солдаты, рискуя своей жизнью, защищают население ДНР и ЛНР. В этой ситуации АО «ЛОЭСК» считает своим долгом перед участниками специальной военной операции, частично утратившими трудоспособность, помочь им как можно скорее вернуться к привычному образу жизни», — цитирует объявление компании 47news.
Сотрудникам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 60 тысяч рублей, расширенный соцпакет с дополнительным медицинским страхованием, летним отдыхом и подарками для детей. В Центре развития профессиональных компетенций ЛОЭСК можно будет обучиться новой профессии, причем предусмотрены оплачиваемые программы повышения квалификации.
Заинтересованных просят обращаться по телефонам 8 (812) 334-47-47 (доб. 1433), 8 (931) 373-98-03 и электронной почте Fedorova-EV@Loesk.ru.
Подробнее о планах трудоустройства военнослужащих в ЛОЭСК читайте в материале 47news.