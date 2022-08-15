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    «Помочь вернуться к привычному образу жизни». ЛОЭСК предлагает работу ветеранам военных действий на Украине

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    12 комментариев

    Ленинградская областная электросетевая компания открыла 20 вакансий для участников военных действий на Украине. Им обещают бесплатное обучение и зарплату выше среднего.

    «Сейчас наши отважные солдаты, рискуя своей жизнью, защищают население ДНР и ЛНР. В этой ситуации АО «ЛОЭСК» считает своим долгом перед участниками специальной военной операции, частично утратившими трудоспособность, помочь им как можно скорее вернуться к привычному образу жизни», — цитирует объявление компании 47news.

    Сотрудникам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 60 тысяч рублей, расширенный соцпакет с дополнительным медицинским страхованием, летним отдыхом и подарками для детей. В Центре развития профессиональных компетенций ЛОЭСК можно будет обучиться новой профессии, причем предусмотрены оплачиваемые программы повышения квалификации.

    Заинтересованных просят обращаться по телефонам 8 (812) 334-47-47 (доб. 1433), 8 (931) 373-98-03 и электронной почте Fedorova-EV@Loesk.ru.

    Подробнее о планах трудоустройства военнослужащих в ЛОЭСК читайте в материале 47news.

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    Комментарии 12

    ProstoZloy15 Авг 2022 в 14:51
    Сдается мне, что все отразится на росте тарифов на электроэнергию.
    +0−0
    Ref15 Авг 2022 в 14:16
    Молодцы акционеры ЛОЭСК. Двадцать человек, после тяжелых ранений, будут устроены на административно-хозяйственные должности.
    +0−2
    Польза санкций15 Авг 2022 в 14:11
    А, так всё-таки действия военные. Ясно-понятно.
    +0−0
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