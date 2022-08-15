Очевидцы кричали, машинист сигналил, всё тщетно. Мужчина погиб под поездом в Колпино — был в наушниках

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку после двух смертей на железной дороге. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
29-летний мужчина погиб в пятницу на железнодорожном переезде Колпино — 26 километр. Он пересекал железнодорожные пути на участке, не оборудованном для перехода, был в наушниках. Приближения поезда (Смоленск — Санкт-Петербург), видимо, не заметил. Очевидцы начали ему кричать, но он не среагировал. Не помогли даже сигналы повышенной громкости. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Так же 11 августа умер 73-летний мужчина на железнодорожной станции Горьковское Ленинградской области — попал под электричку, ехавшую по маршруту Сортавала — Выборг. Пенсионер, как и молодой мужчина, переходил железнодорожные пути в неположенном месте, на звуковые сигналы локомотива не реагировал.
«Сотрудниками транспортной полиции и следователями ЗМСУТ СК России проводятся дальнейшие процессуальные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.