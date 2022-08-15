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    Очевидцы кричали, машинист сигналил, всё тщетно. Мужчина погиб под поездом в Колпино — был в наушниках

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    9 комментариев

    Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку после двух смертей на железной дороге. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

    29-летний мужчина погиб в пятницу на железнодорожном переезде Колпино — 26 километр. Он пересекал железнодорожные пути на участке, не оборудованном для перехода, был в наушниках. Приближения поезда (Смоленск — Санкт-Петербург), видимо, не заметил. Очевидцы начали ему кричать, но он не среагировал. Не помогли даже сигналы повышенной громкости. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

    Так же 11 августа умер 73-летний мужчина на железнодорожной станции Горьковское Ленинградской области — попал под электричку, ехавшую по маршруту Сортавала — Выборг. Пенсионер, как и молодой мужчина, переходил железнодорожные пути в неположенном месте, на звуковые сигналы локомотива не реагировал.

    «Сотрудниками транспортной полиции и следователями ЗМСУТ СК России проводятся дальнейшие процессуальные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 9

    ProstoZloy15 Авг 2022 в 14:54
    Мне вот что непонятно: когда неадквата сбивают на железнодорожных путях, виновным назначают, как правило, его самого. А если то же самое происходит на дороге - то водителя.
    +0−0
    26055936115 Авг 2022 в 14:13
    Очень печально, что люда не использую функцию наушников с частичным шумопоглощением и вообще, тупеют и гибнут. Горе родителям и близким.
    +0−0
    Avs715315 Авг 2022 в 13:54
    Небось Раммштайна Их Вилль слушал... Ну, в добрый путь!
    +3−1
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