Очевидцы кричали, машинист сигналил, всё тщетно. Мужчина погиб под поездом в Колпино — был в наушниках

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку после двух смертей на железной дороге. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.



29-летний мужчина погиб в пятницу на железнодорожном переезде Колпино — 26 километр. Он пересекал железнодорожные пути на участке, не оборудованном для перехода, был в наушниках. Приближения поезда (Смоленск — Санкт-Петербург), видимо, не заметил. Очевидцы начали ему кричать, но он не среагировал. Не помогли даже сигналы повышенной громкости. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

