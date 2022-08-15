Семеро полицейских не дали стрелку из Купчино выпустить «Вепря» из багажника BMW

Звуками стрельбы жителей Бухарестской улицы будили накануне в половине пятого часа утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа. Позвонивший в экстренную службу рассказал, что пальбой из пистолета развлекает себя мужчина на «БМВ» у дома 130/2.

Через десять минут стрелок, которым оказался 31-летний местный житель, уже лежал лицом в асфальт. Его задержание показал полицейский главк. Судя по видео, мужчину в служебный автомобиль вели шестеро сотрудников, пока ещё один заканчивал осмотр «БМВ».

Машина оказалась с «сюрпризом» в виде охотничьего карабина «Вепрь» с тремя коробками патронов в багажнике. Найденное в автомобиле вместе с травматическим пистолетом отправили на экспертизу. Также рядом с автомобилем насобирали 16 гильз.



В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что стрелок задержан на двое суток, уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.

