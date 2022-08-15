    Пробки

    3/10

    usd60.9eur62.54
    Как получить узбекскую VisaПетербуржцев зовут повесткамиНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Семеро полицейских не дали стрелку из Купчино выпустить «Вепря» из багажника BMW

    7211
    7 комментариев

    пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

    Житель Фрунзенского района Петербурга разнообразил досуг соседей уличной стрельбой. Его скуку развеяли полицейские, уложив нарушителя спокойствия лицом в асфальт.

    Звуками стрельбы жителей Бухарестской улицы будили накануне в половине пятого часа утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа. Позвонивший в экстренную службу рассказал, что пальбой из пистолета развлекает себя мужчина на «БМВ» у дома 130/2.

    Через десять минут стрелок, которым оказался 31-летний местный житель, уже лежал лицом в асфальт. Его задержание показал полицейский главк. Судя по видео, мужчину в служебный автомобиль вели шестеро сотрудников, пока ещё один заканчивал осмотр «БМВ».

    Машина оказалась с «сюрпризом» в виде охотничьего карабина «Вепрь» с тремя коробками патронов в багажнике. Найденное в автомобиле вместе с травматическим пистолетом отправили на экспертизу. Также рядом с автомобилем насобирали 16 гильз.

    В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что стрелок задержан на двое суток, уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    Alex_D15 Авг 2022 в 14:37
    Ночью, без пробок 10 минут... Хорошо ещё участкового не отправили проверить.
    +0−0
    Игoрь15 Авг 2022 в 14:06
    Новости все скучнее и скучнее
    +0−0
    Гоша Белградский15 Авг 2022 в 13:36
    Что-то он больше на жителя Джелалабада больше похож, нежели на жителя С-Петербурга...
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close