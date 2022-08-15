Победители и призеры студенческих IT-олимпиад получили приглашение на стажировку и работу в нефтегазовой сфере

По итогам прошедшего в Петергофе IT Camp, организованного «Газпром нефтью», 30 студентов — победителей и призеров IT-чемпионатов и олимпиад — получили приглашение в центры инноваций компании для прохождения стажировки и дальнейшего трудоустройства.

Всего свои цифровые навыки будущим работодателям представили 60 студентов из 14 ведущих вузов страны. В роли стажеров они присоединились к командам цифровых подразделений «Газпром нефти», изучили опыт флагманских IT-проектов из разных сфер, включая разработку мобильных приложений и продуктовый дизайн, сетевую и IT-инфраструктуру, робототехнику, беспилотники, анализ данных и искусственный интеллект. По словам Антона Думина, руководителя дирекции ИТ, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти», особенно ценно то, что все проекты на образовательных треках проводились на основе реальных бизнес-кейсов из практики компании.