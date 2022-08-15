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    Победители и призеры студенческих IT-олимпиад получили приглашение на стажировку и работу в нефтегазовой сфере

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    По итогам прошедшего в Петергофе IT Camp, организованного «Газпром нефтью», 30 студентов — победителей и призеров IT-чемпионатов и олимпиад — получили приглашение в центры инноваций компании для прохождения стажировки и дальнейшего трудоустройства.

    Всего свои цифровые навыки будущим работодателям представили 60 студентов из 14 ведущих вузов страны. В роли стажеров они присоединились к командам цифровых подразделений «Газпром нефти», изучили опыт флагманских IT-проектов из разных сфер, включая разработку мобильных приложений и продуктовый дизайн, сетевую и IT-инфраструктуру, робототехнику, беспилотники, анализ данных и искусственный интеллект. По словам Антона Думина, руководителя дирекции ИТ, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти», особенно ценно то, что все проекты на образовательных треках проводились на основе реальных бизнес-кейсов из практики компании.

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    «Студенческий IT Camp — это карьерный лифт для талантливых ребят старших курсов, который дает возможность начать успешную карьеру в амбициозных технологических проектах, — подчеркнул Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти». — В этом году количество участников нашего лагеря выросло вдвое. Думаю, сюда будут стремиться попасть все молодые люди, выбравшие профессию в сфере IT».

    IT Camp проводился во второй раз. Образовательный проект был запущен в прошлом году в рамках Года науки и технологий в России. Первый лагерь-интенсив проходил на территории научно-образовательного университета «Сириус» в Сочи. Тогда в мероприятии приняли участие молодые программисты из 8 регионов страны, 20 студентов по итогам получили работу в IT-центрах «Газпром нефти».

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