Отключения на финишной прямой. ГУП «ТЭК СПб» проведёт два последних испытания труб до конца лета

До конца августа ГУП «ТЭК СПб» проведёт ещё два гидравлических испытания труб. Проверки станут последними в преддверии нового отопительного сезона.
«В Красносельском районе Петербурга проверку проведут 15 августа, а в Гатчинском районе Ленинградской области — 23 августа», — сообщили в пресс-службе предприятия 15 августа.
Узнать график отключения горячей воды в доме жителям предлагают в разделе «График отключений» на сайте ТЭК.
Напомним, во время таких испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, который на четверть превышает обычную нагрузку. В то же время температура воды в трубах для безопасности граждан снижается до 40 градусов. Проверки помогают найти слабые места теплосетей и предотвратить дефекты в холодное время года.