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    Отключения на финишной прямой. ГУП «ТЭК СПб» проведёт два последних испытания труб до конца лета

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    До конца августа ГУП «ТЭК СПб» проведёт ещё два гидравлических испытания труб. Проверки станут последними в преддверии нового отопительного сезона.

    «В Красносельском районе Петербурга проверку проведут 15 августа, а в Гатчинском районе Ленинградской области — 23 августа», — сообщили в пресс-службе предприятия 15 августа.

    Узнать график отключения горячей воды в доме жителям предлагают в разделе «График отключений» на сайте ТЭК.

    Напомним, во время таких испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, который на четверть превышает обычную нагрузку. В то же время температура воды в трубах для безопасности граждан снижается до 40 градусов. Проверки помогают найти слабые места теплосетей и предотвратить дефекты в холодное время года.

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