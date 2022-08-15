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    Умер бард Валерий Мищук

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    1 комментарий

    В Москве скончался бард Валерий Мищук. Об уходе музыканта сообщила 15 августа в соцсетях его жена Елена Карезина.

    Валерий Мищук стал известен как исполнитель в дуэте со своим младшим братом Вадимом.

    Братья родились в Риге. В 1977 году они организовали ВИА «Домино», а с 1989 года выступали вдвоем, аккомпанируя себе на гитарах. Их первый релиз, вышедший в 1990 году, назывался «Блудный сын». С тех пор братья записали около десяти песенных сборников. Дуэт был постоянным участником Грушинского фестиваля.

    Как рассказала в соцсетях Елена Карезина, музыкант боролся с онкологическим заболеванием и скончался в московской больнице. Ему был 71 год.

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    Комментарии 1

    27504670815 Авг 2022 в 12:14
    Спасибо за прекрасные песни. Глубокие соболезнования родным. Совсем недавно ещё выступали в Петербурге..
    +1−0
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