Умер бард Валерий Мищук

В Москве скончался бард Валерий Мищук. Об уходе музыканта сообщила 15 августа в соцсетях его жена Елена Карезина.
Валерий Мищук стал известен как исполнитель в дуэте со своим младшим братом Вадимом.
Братья родились в Риге. В 1977 году они организовали ВИА «Домино», а с 1989 года выступали вдвоем, аккомпанируя себе на гитарах. Их первый релиз, вышедший в 1990 году, назывался «Блудный сын». С тех пор братья записали около десяти песенных сборников. Дуэт был постоянным участником Грушинского фестиваля.
Как рассказала в соцсетях Елена Карезина, музыкант боролся с онкологическим заболеванием и скончался в московской больнице. Ему был 71 год.