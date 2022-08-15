Литовский банк «Шяуляй» прекратил обрабатывать платежи в рублях. Калининградский транзит под угрозой

Литовский «Шяуляй банк», через который шел расчет за грузовой транзит в Калининград, прекратил обрабатывать платежи в рублях. Об этом 15 августа заявила председатель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.



«С сегодняшнего дня банк прекращает все операции с платежами российскими рублями, а с 1 сентября будут приостановлены любые операции с российскими клиентами», — заявила Кигуолене (цитата по ТАСС).

