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    Двенадцатилетний москвич умер на берегу Финского залива

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    Судмедэкспертам предстоит установить причины смерти юного москвича, который скончался на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области. О трагедии «Фонтанке» стало известно 15 августа.

    Сообщение о том, что на пляже посёлка Подборовье ребёнок не подаёт признаков жизни, поступило в экстренные службы накануне около половины девятого часа вечера.

    С побережья увезли тело 12-летнего жителя Москвы без внешних признаков насильственной смерти. Предполагается, что мальчику стало плохо после физических нагрузок — пробежки и плавания, пишет 47news.

    По предварительной информации, ребёнок приехал в Ленинградскую область для отдыха в кемпинге в составе группы, которую сопровождали двое мужчин 50 и 23 лет.

    Все обстоятельства смерти мальчика выясняет областной Следственный комитет.

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