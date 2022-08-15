Двенадцатилетний москвич умер на берегу Финского залива

Судмедэкспертам предстоит установить причины смерти юного москвича, который скончался на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области. О трагедии «Фонтанке» стало известно 15 августа.

Сообщение о том, что на пляже посёлка Подборовье ребёнок не подаёт признаков жизни, поступило в экстренные службы накануне около половины девятого часа вечера.



С побережья увезли тело 12-летнего жителя Москвы без внешних признаков насильственной смерти. Предполагается, что мальчику стало плохо после физических нагрузок — пробежки и плавания, пишет 47news.

