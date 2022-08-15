Два «перевертыша» за утро. Под Гатчиной прилег микроавтобус, на Якорной — легковая

Две машины перевернулись в Петербурге и окрестностях утром понедельника. У Гатчины в аварию попал микроавтобус, а на Якорной улице — легковой автомобиль.



Кадры с мест ДТП опубликовали 15 августа в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «На объездной Гатчины перевернулся бусик», — отметил очевидец, комментируя снимки упавшей на бок машины. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что в начале девятого утра грузовая машина съехала в кювет и опрокинулась на 56-м километре Киевского шоссе, обошлось без пострадавших.

