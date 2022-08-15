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    Два «перевертыша» за утро. Под Гатчиной прилег микроавтобус, на Якорной — легковая

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    Две машины перевернулись в Петербурге и окрестностях утром понедельника. У Гатчины в аварию попал микроавтобус, а на Якорной улице — легковой автомобиль.

    Кадры с мест ДТП опубликовали 15 августа в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «На объездной Гатчины перевернулся бусик», — отметил очевидец, комментируя снимки упавшей на бок машины. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что в начале девятого утра грузовая машина съехала в кювет и опрокинулась на 56-м километре Киевского шоссе, обошлось без пострадавших.

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    Во втором ДТП на перекрестке улицы Якорной и проспекта Энергетиков тоже никто не пострадал, добавили в главке. Там опрокинулся на крышу Geely Coolray.

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