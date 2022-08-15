Девочка из Кудрово окружила дом гигантскими классиками

Если бы для слова «терпение» требовалась иллюстрация, её автором могла бы стать девочка с мелками из Кудрово. На асфальтовой дорожке одного из домов она нарисовала классики, которые трудно не то что пропрыгать, но и просто охватить взглядом.



Длинную вереницу квадратов у дома 20/1 по Европейскому проспекту снял на камеру пользователь соцсети «ВКонтакте», ролик появился в группе «Жизнь в Кудрово» 15 августа.



По словам одного из очевидцев, цифры на фигурах уходят за тысячу, в их вырисовывании девочке помогали ещё несколько детей. Другая местная жительница добавила, что классики окружают всё здание.

