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    Девочка из Кудрово окружила дом гигантскими классиками

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    1 комментарий

    Если бы для слова «терпение» требовалась иллюстрация, её автором могла бы стать девочка с мелками из Кудрово. На асфальтовой дорожке одного из домов она нарисовала классики, которые трудно не то что пропрыгать, но и просто охватить взглядом.

    Длинную вереницу квадратов у дома 20/1 по Европейскому проспекту снял на камеру пользователь соцсети «ВКонтакте», ролик появился в группе «Жизнь в Кудрово» 15 августа.

    По словам одного из очевидцев, цифры на фигурах уходят за тысячу, в их вырисовывании девочке помогали ещё несколько детей. Другая местная жительница добавила, что классики окружают всё здание.

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    Комментарии 1

    SU LUX INN15 Авг 2022 в 22:54
    какой же Позор! почему ни один Взрослый не вызвал доктора!
    +3−0
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