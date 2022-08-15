Хватит на несколько месяцев. В России заканчиваются наушники премиум-сегмента

Из-за отказа ряда производителей наушников премиум-сегмента поставлять продукцию в Россию запас такой техники у ретейлеров остался примерно до конца квартала. Об этом 15 августа сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на дистрибьюторов электроники.

Поставки премиальных накладных наушников от Sennheiser, Marshall, Sony и ряда других компаний прекратились после начала специальной военной операции. Компании JBL, Bose, Harman Kardon закрыли российские представительства.