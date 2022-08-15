Хватит на несколько месяцев. В России заканчиваются наушники премиум-сегмента

Из-за отказа ряда производителей наушников премиум-сегмента поставлять продукцию в Россию запас такой техники у ретейлеров остался примерно до конца квартала. Об этом 15 августа сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на дистрибьюторов электроники.
Поставки премиальных накладных наушников от Sennheiser, Marshall, Sony и ряда других компаний прекратились после начала специальной военной операции. Компании JBL, Bose, Harman Kardon закрыли российские представительства.
По оценке руководителя направления «Аксессуары» в diHouse (поставщик техники, входит в группу компаний «Ланит». — Прим. ред.), запасов таких наушников у ретейлеров хватит приблизительно на один квартал.
По словам эксперта, нишу Sennheiser и Marshall пытаются занять китайские бренды, например Edifier.
В российских маркетплейсах не ожидают дефицита техники, надеясь на параллельный импорт. Однако такая продукция может оказаться копией известных вендоров.