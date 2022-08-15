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    Хватит на несколько месяцев. В России заканчиваются наушники премиум-сегмента

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    10 комментариев

    Из-за отказа ряда производителей наушников премиум-сегмента поставлять продукцию в Россию запас такой техники у ретейлеров остался примерно до конца квартала. Об этом 15 августа сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на дистрибьюторов электроники.

    Поставки премиальных накладных наушников от Sennheiser, Marshall, Sony и ряда других компаний прекратились после начала специальной военной операции. Компании JBL, Bose, Harman Kardon закрыли российские представительства.

    По оценке руководителя направления «Аксессуары» в diHouse (поставщик техники, входит в группу компаний «Ланит». — Прим. ред.), запасов таких наушников у ретейлеров хватит приблизительно на один квартал.

    По словам эксперта, нишу Sennheiser и Marshall пытаются занять китайские бренды, например Edifier.

    В российских маркетплейсах не ожидают дефицита техники, надеясь на параллельный импорт. Однако такая продукция может оказаться копией известных вендоров.

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    Комментарии 10

    ProstoZloy15 Авг 2022 в 12:36
    Развешиванию лапши на уши это не помешает.
    +1−0
    somn15 Авг 2022 в 11:28
    Нет, я это не переживу...
    +4−2
    ***_12315 Авг 2022 в 11:27
    ТА-56. Скрепно
    +3−1
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