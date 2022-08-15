Петербуржцы победили на чемпионате России по конкуру

Команда Санкт-Петербурга взяла золото на лично-командном чемпионате России по конкуру в Подмосковье. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.



Победителями стали Александр Белехов на лошади по кличке Бивальди, Мария Симаходская на Фардоне и Иван Малюгин на Милане. Мария Симаходская и Фардон также выиграли серебро в Абсолютном первенстве, а Александр Белехов и Бивальди были лучшими в Гран-при. Чемпионат проходил с 10 по 14 августа.

