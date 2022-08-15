Скорая увезла из лагеря под Приозерском 9-летнюю петербурженку. Её нашли под окнами

Петербургскую школьницу госпитализировали из детского лагеря в Приозерском районе Ленинградской области. По предварительным данным, взобравшуюся на подоконник девочку не выдержала москитная сетка.



Девятилетняя пациентка с переломом и ссадинами поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины накануне, стало известно «Фонтанке» 15 августа. Скорая привезла её из лагеря «Связист» в посёлке Петровское.

По предварительной информации, девочка взобралась на подоконник на втором этаже жилого корпуса и навалилась на москитную сетку, не выдержавшую веса ребёнка. В лагере подтвердили госпитализацию школьницы, пишет 47news.