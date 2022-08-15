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    Скорая увезла из лагеря под Приозерском 9-летнюю петербурженку. Её нашли под окнами

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    3 комментария

    Петербургскую школьницу госпитализировали из детского лагеря в Приозерском районе Ленинградской области. По предварительным данным, взобравшуюся на подоконник девочку не выдержала москитная сетка.

    Девятилетняя пациентка с переломом и ссадинами поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины накануне, стало известно «Фонтанке» 15 августа. Скорая привезла её из лагеря «Связист» в посёлке Петровское.

    По предварительной информации, девочка взобралась на подоконник на втором этаже жилого корпуса и навалилась на москитную сетку, не выдержавшую веса ребёнка. В лагере подтвердили госпитализацию школьницы, пишет 47news.

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    Комментарии 3

    mrA15 Авг 2022 в 11:48
    Когда я был мелким, сетки на наших окнах крепились сапожными гвоздиками по всему периметру. Сетка выдерживала прямой прыжок большого кота, который любил по ней залезать на самый верх. Распределение нагрузки рулит)
    +0−0
    Slava_Rossii215 Авг 2022 в 11:20
    Глупый поступок девочки очевиден, но администрация лагеря должна была предусмотреть такие ситуации и делать дополнительную защиту, рассчитанную "на дурака".
    +0−0
    ProstoZloy15 Авг 2022 в 11:00
    Ну, ребенок 3-5 лет - еще понятно, не соображает, что такое москитная сетка. Но 9-летняя школьница??!
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