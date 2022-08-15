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    На Ржевке устроили смертельную дуэль из-за женщины. Под нож попал миротворец

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    7 комментариев

    Уголовное дело об убийстве возбуждено после драки жителей Красногвардейского района Петербурга. Попытавшийся вмешаться в дуэль сосед остался лежать рядом с поверженным соперником. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа.

    Полицию в пятнадцатиэтажку на проспекте Ударников накануне в половине третьего часа дня вызвал гражданин Казахстана, заявивший о раненом мужчине. 38-летнего жильца дома нашли в парадной на восьмом этаже. Медицинская помощь ему уже не требовалась — удары ножом в шею, грудь и плечо оказались смертельными. Подробности случившегося полицейским рассказала его подруга. По словам женщины, днём в гости к ней нагрянул 43-летний знакомый из Пороховых, который из-за неё схлестнулся с сожителем.

    Отношения выясняли на лестничной клетке с помощью кулаков, ножа и электрошокера. Сосед-иностранец попытался разнять соперников, но сам не увернулся от ножа. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии с ранами шеи и груди.

    Искать победителя долго не пришлось. Он отошёл от дома на несколько сотен метров и упал на улице. В больнице ему обработали ушибы и порезанный палец и передали полицейским.

    Мужчина задержан на двое суток. Процедура должна быть ему знакома. В конце 90-х его судили за разбой, хищение документов и оправдали в убийстве. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима.

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    Комментарии 7

    alexadmin15 Авг 2022 в 10:13
    Симптоматично, что быть агрессором безопаснее, чем миротворцем
    +0−0
    07A15 Авг 2022 в 09:44
    А их еще и спрашивают?
    +0−1
    hal900015 Авг 2022 в 09:36
    (Зевая).а не проще было у нее спросить...кого она предпочитает..??..ну допустим ты уничтожил всех оппонентов...а ей не нравится..так и смысл всей этой авантюры?
    +2−0
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