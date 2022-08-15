На Ржевке устроили смертельную дуэль из-за женщины. Под нож попал миротворец

Уголовное дело об убийстве возбуждено после драки жителей Красногвардейского района Петербурга. Попытавшийся вмешаться в дуэль сосед остался лежать рядом с поверженным соперником. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа.
Полицию в пятнадцатиэтажку на проспекте Ударников накануне в половине третьего часа дня вызвал гражданин Казахстана, заявивший о раненом мужчине. 38-летнего жильца дома нашли в парадной на восьмом этаже. Медицинская помощь ему уже не требовалась — удары ножом в шею, грудь и плечо оказались смертельными. Подробности случившегося полицейским рассказала его подруга. По словам женщины, днём в гости к ней нагрянул 43-летний знакомый из Пороховых, который из-за неё схлестнулся с сожителем.
Отношения выясняли на лестничной клетке с помощью кулаков, ножа и электрошокера. Сосед-иностранец попытался разнять соперников, но сам не увернулся от ножа. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии с ранами шеи и груди.
Искать победителя долго не пришлось. Он отошёл от дома на несколько сотен метров и упал на улице. В больнице ему обработали ушибы и порезанный палец и передали полицейским.
Мужчина задержан на двое суток. Процедура должна быть ему знакома. В конце 90-х его судили за разбой, хищение документов и оправдали в убийстве. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима.