    Пробки

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    «Из-за ненормальных, которые начинали жать тормоз». На Мурманском шоссе в ДТП попал бензовоз, а затем ещё четыре машины. Пробка более 10 км

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    6 комментариев

    Крупные пробки образовались на Мурманском шоссе (федеральная автодорога «Кола») рядом с Петербургом из-за ДТП утром 15 августа.

    В районе Разметелево в направлении Петербурга столкнулись две «Газели» и две «Рено Сандеро», а во встречном направлении — ещё две машины и бензовоз, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 6:25 на 23-м километре трассы Р-21, в направлении области, в ДТП попали две легковые машины и пустой бензовоз, образовался затор в 3 километра. Около 7:15 на 22-м километре по дороге в Петербург случилось массовое ДТП с участием четырёх машин, в том числе двух «Газелей», оно собрало 10-километровую пробку. В авариях никто не пострадал.

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    В 8:30 «Яндекс.Карты» демонстрируют пробку около 12 километров в сторону города и 4,6 километра в сторону области.

    «Я видела, как произошла авария в сторону города. Из-за ненормальных, которые начинали жать тормоз, чтобы посмотреть на аварию в сторону Кировска», — рассказывает Лариса в «ДТП и ЧП». Павел чудом проскочил: «Передо мной прямо дядька на светлой машине посреди дороги на аварийке встал. Я его слева объехал, а вот «Мерседес» (вроде) не успел. И уже через несколько минут бензовоз «мерена» цепанул, уходя от столкновения».

    Менее длинные пробки на въезд в Петербург наблюдаются на Дороге жизни (там пользователи «Яндекса» также отметили ДТП), на Выборгском, Московском и Пулковском шоссе. Плотный затор — на внешнем кольце КАД в районе Пулково. В целом загруженность дорог Петербурга составляет обычные для этого времени 4 балла.

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    Комментарии 6

    Zlobodey15 Авг 2022 в 10:01
    Вспоминаем пдд: проезжая место дтп, снизить скорость и быть готовым к остановке
    +0−0
    А1357915 Авг 2022 в 09:36
    «Из-за ненормальных, которые начинали жать тормоз». Классическое мнение чайника, не понимающего, что такое дистанция и для чего её надо держать. Любители нюхать попу впереди едущего, рано или поздно в неё носом уткнутся.
    +4−0
    27448804515 Авг 2022 в 09:22
    Потому что трассы перегружены и дистанции нет никакой
    +0−0
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