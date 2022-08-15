В Петербурге на 4–5 градусов жарче обычного, в Ленобласти местами выше 30

Календарь жаре не указ. Обычно во второй половине августа уже начинает чувствоваться приближение осени, но в этом году всё по-другому.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 августа в Петербурге будет малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов (а в окрестностях местами до 12), днём повысится до 28–30.

