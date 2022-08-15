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    В Петербурге на 4–5 градусов жарче обычного, в Ленобласти местами выше 30

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Календарь жаре не указ. Обычно во второй половине августа уже начинает чувствоваться приближение осени, но в этом году всё по-другому.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 августа в Петербурге будет малооблачно, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов (а в окрестностях местами до 12), днём повысится до 28–30.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей продолжит формировать периферия антициклона. Это сохранит в регионе спокойную погоду с небольшой облачностью и полным отсутствием дождей. При этом температурный фон на 4–5 градусов превысит средние многолетние показатели», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленинградской области температура, по его словам, достигнет 26–31 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

    Во вторник погода останется почти такой же, в среду ожидается чуть больше облаков и на один градус прохладнее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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