Умер «политический живописец» Дмитрий Врубель — автор граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера

Российский художник, ученик известного представителя Ленинградского неофициального искусства Владимира Овчинникова, Дмитрий Врубель скончался на 63-м году жизни.

Об этом в своём телеграм-канале 14 августа сообщил литературовед и журналист Глеб Морев.



Некоторые пользователи в блогах пишут, что Врубель умер от коронавируса. Однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Дмитрий Врубель известен своим граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» или, как её ещё называют — «Братский поцелуй». На нём изображён поцелуй генсека СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Эту работу ещё до завершения в 1990 году опубликовали многие западногерманские СМИ, которые провозгласили её символом свободы.