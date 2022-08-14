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    Саудовский принц, ранее обвиняемый в коррупции, вложил миллионы в акции российских компаний

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    Более 500 миллионов долларов вложил в 2022 году саудовский принц Аль-Валид бен Талал в ценные бумаги «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла». Данные об инвестициях стали известны из официальных отчётов, обнародованных инвестиционной компанией принца «Kingdom Holding» в соцсетях 14 августа.

    Согласно графику инвестиций за три года, саудовский принц решил вкладываться в российские компании-гиганты только в 2022 году. При общей сумме вложений в почти пять миллиардов саудовских риялов (более 1,3 млрд долларов), 1,37 миллиарда (365 млн долларов) его фирма инвестировала в «Газпром», а 196 миллионов (52 млн долларов) в «Роснефть».

    410 миллионов риялов (109 млн долларов) компания принца потратила на ценные бумаги «Лукойла».

    Аль-Валид бен Талал — член королевской семьи Саудитов и племянник нынешнего короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Как ранее писала «Фонтанка», в 2018 году он был задержан полицией по подозрению в коррупции и отмыванию денег.

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