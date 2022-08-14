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    МВД и прокуратура проверят информацию о зигующих девочках-подростках у военного памятника под Воронежем

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    Правоохранительные органы проводят проверку после появления в соцсетях фотографии с двумя девочками-подростками, которые позируют с поднятыми в нацистском приветствии руками возле памятника героям Великой Отечественной войны в городе Калач в Воронежской области.

    Как сообщает 14 августа СУ СК РФ по региону, фотографии с зигующими девочками в последующем получили распространение в средствах массовой информации и медиапространстве. Следственное управление ходатайствует о передаче из органов внутренних дел материала по факту произошедшего к ним в ведомство.

    В прокуратуре Воронежской области уточнили, что полицейская проверка по факту публикаций СМИ об осквернении мемориального комплекса на площади Ленина и Аллее героев в городе Калач проводится под контролем надзорного ведомства.

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