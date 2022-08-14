МВД и прокуратура проверят информацию о зигующих девочках-подростках у военного памятника под Воронежем

Правоохранительные органы проводят проверку после появления в соцсетях фотографии с двумя девочками-подростками, которые позируют с поднятыми в нацистском приветствии руками возле памятника героям Великой Отечественной войны в городе Калач в Воронежской области.



Как сообщает 14 августа СУ СК РФ по региону, фотографии с зигующими девочками в последующем получили распространение в средствах массовой информации и медиапространстве. Следственное управление ходатайствует о передаче из органов внутренних дел материала по факту произошедшего к ним в ведомство.

