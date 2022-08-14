США активизируют военные учения в Восточной Европе: главное вокруг спецоперации на 14 августа

Страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, выражают обеспокоенность за безопасность в связи с российско-украинским конфликтом. Государства попросили США нарастить военный потенциал, передает газета The Washington Post. Администрация Джо Байдена заявила, что активизирует военные учения в странах Балтии и других государствах.

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 14 августа.

Расширение НАТО



Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, об этом сообщает France Presse.



Европа хочет запретить въезд для российских туристов



Латвия, Финляндия, Эстония, Чехия и другие страны-единомышленники планируют выдвинуть требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. Об этом сообщил президент Латвии Эгил Левитс.



Не выпустили из России из-за спецоперации и Навального*

Но российских туристов не только не хотят принимать в Европе, но иногда и не дают выехать за границу из своей страны. Журналиста 29.RU Ярослава Вареника не пустили в Эстонию. Российские пограничники опрашивали его несколько часов, а визу на эстонской стороне признали недействительной. Пограничники спрашивали у журналиста о его отношении к спецоперации и Алексею Навальному*. Опрос длился несколько часов.

