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    США активизируют военные учения в Восточной Европе: главное вокруг спецоперации на 14 августа

    Что произошло за последние сутки

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    Америка планирует начать новые военные учения в связи с российско-украинским конфликтом
    Америка планирует начать новые военные учения в связи с российско-украинским конфликтомФото: Артем Устюжанин / Е1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 14 августа.

    США планируют новые военные учения

    Страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, выражают обеспокоенность за безопасность в связи с российско-украинским конфликтом. Государства попросили США нарастить военный потенциал, передает газета The Washington Post. Администрация Джо Байдена заявила, что активизирует военные учения в странах Балтии и других государствах.

    Расширение НАТО

    Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, об этом сообщает France Presse.

    Европа хочет запретить въезд для российских туристов

    Латвия, Финляндия, Эстония, Чехия и другие страны-единомышленники планируют выдвинуть требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. Об этом сообщил президент Латвии Эгил Левитс.

    Не выпустили из России из-за спецоперации и Навального*

    Но российских туристов не только не хотят принимать в Европе, но иногда и не дают выехать за границу из своей страны. Журналиста 29.RU Ярослава Вареника не пустили в Эстонию. Российские пограничники опрашивали его несколько часов, а визу на эстонской стороне признали недействительной. Пограничники спрашивали у журналиста о его отношении к спецоперации и Алексею Навальному*. Опрос длился несколько часов.

    * Штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ.

    Америка планирует начать новые военные учения в связи с российско-украинским конфликтом
    Америка планирует начать новые военные учения в связи с российско-украинским конфликтомФото: Артем Устюжанин / Е1.RU

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