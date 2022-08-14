    Пробки

    2/10

    usd60.9eur62.54
    Обезумевшая лошадьЛучшее от «Фонтанки»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Один человек погиб и пятеро, в том числе двое детей, пострадали в результате «встречки» на трассе «Скандинавия»

    6455
    10 комментариев

    Водитель «Тойоты», который вез двоих детей, решил ускориться на трассе «Скандинавия», несмотря на сплошную. Это закончилось трагедией.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 августа, столкновение произошло около 15:50 на 101-м километре автодороги.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительной информации, «Тойота Венза», за рулем которой был 40-летний мужчина, пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с «Рено Сандеро», за рулем которого был 42-летний мужчина.

    Водитель «Рено» погиб на месте. Скорые увезли в больницу водителя «Тойоты», его пассажирку, двоих детей — 7-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, которые были в салоне, а также 48-летнюю пассажирку «Рено». Состояние взрослых пострадавших оценивается как тяжелое. У детей среднее состояние тяжести.

    Проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close