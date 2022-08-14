Один человек погиб и пятеро, в том числе двое детей, пострадали в результате «встречки» на трассе «Скандинавия»

Водитель «Тойоты», который вез двоих детей, решил ускориться на трассе «Скандинавия», несмотря на сплошную. Это закончилось трагедией.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 августа, столкновение произошло около 15:50 на 101-м километре автодороги.
По предварительной информации, «Тойота Венза», за рулем которой был 40-летний мужчина, пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с «Рено Сандеро», за рулем которого был 42-летний мужчина.
Водитель «Рено» погиб на месте. Скорые увезли в больницу водителя «Тойоты», его пассажирку, двоих детей — 7-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, которые были в салоне, а также 48-летнюю пассажирку «Рено». Состояние взрослых пострадавших оценивается как тяжелое. У детей среднее состояние тяжести.
Проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.