В общине Виссариона в Красноярском крае сгорела мать с тремя детьми

В Красноярском крае при пожаре погибла мать с тремя детьми. О трагедии, которая произошла 14 августа, сообщил Следственный комитет России.

Жертвами стали 35-летняя женщина и трое ее детей: девочки 3 и 10 лет и мальчик 8 лет. Отец семейства с ожогами тела доставлен в больницу.

По информации местного новостного портала NGS24, пожар случился в доме на территории общины Виссариона «Город солнца», которая расположена в Курагинском районе Красноярского края.