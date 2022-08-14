В общине Виссариона в Красноярском крае сгорела мать с тремя детьми

В Красноярском крае при пожаре погибла мать с тремя детьми. О трагедии, которая произошла 14 августа, сообщил Следственный комитет России.
Жертвами стали 35-летняя женщина и трое ее детей: девочки 3 и 10 лет и мальчик 8 лет. Отец семейства с ожогами тела доставлен в больницу.
По информации местного новостного портала NGS24, пожар случился в доме на территории общины Виссариона «Город солнца», которая расположена в Курагинском районе Красноярского края.
Как пишет издание, отец семьи проснулся рано утром в доме, наполненном дымом, и не смог найти супругу. Забежав в детскую комнату, он сказал детям следовать за ним и выбрался через окно. Но дети так и не смогли спастись из горящего дома. Следователи предполагают, что их дезориентировал дым.
Пожар начался с пристройки у дома, где топили печь.
«Предположительно, причиной возгорания явилось нарушение правил эксплуатации печного отопления в хозяйственной постройке, расположенной вблизи с домом, где зафиксирован очаг возгорания», — уточнили в Следственном комитете.