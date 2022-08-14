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    В Израиле скончался «король поп-музыки», автор хита «Дива» и тесть Тарантино Цвика Пик

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    В Израиле скончался композитор и певец Цвика Пик. Об этом 14 августа сообщили News.ru.

    Фото: YoyTube / скриншот
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    Генрих Пик — таким при рождении было имя будущего музыканта — родился в 1949 году во Вроцлаве. В 1957 году его семья репатриировалась в Израиль. Там Генрих, сменивший имя на Цвика, получил классическое музыкальное образование. Известность он получил после исполнения главной роли в постановке бродвейского мюзикла «Волосы» в 1970 году.

    Позже он стал писать поп-шлягеры для других исполнителей. В 2000-е годы он создал первый израильский мюзикл «Мэри Лу». В Израиле его называли «королем поп-музыки», пишет портал IsraelInfo.

    В России знаменита песня Пика «Дива», с которой в 1998 году Дана Интернэшнл победила на конкурсе «Евровидение». Позже с русским текстом песня вошла в репертуар Филиппа Киркорова.

    4 года назад музыкант перенес инсульт и почти перестал появляться на публике. В 2018 году его дочь — тоже певица — Даниэла Пик вышла замуж за Квентина Тарантино. 2 июля 2022 года у них родилась вторая дочь.

    Фото: YoyTube / скриншот

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