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    «Меня самого запутали». Тренер Жулин опроверг сам себя по поводу завершения карьеры фигуристов Синицыной и Кацалапова

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    В воскресенье, 14 августа, в спортивных СМИ появилась информация, что российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру. Об этом, в частности, сообщил телеканал «Матч ТВ».

    Уточнялось, что одной из причин для ухода Синицыной и Кацалапова стало отсутствие мотивации из-за неучастия в международных соревнованиях. Об этом, в частности, заявил тренер дуэта Александр Жулин.

    «Никита и Вика завершили спортивную карьеру. Причин несколько. Во-первых, они чемпионы и всего добились. Никита выиграл Олимпиаду даже два раза. Во-вторых, возраст такой, что можно и принять такое решение. Ну и последнее — отсутствие мотивации. Нет международных соревнований. Убиваться на льду внутри страны... одна из основных причин», — прокомментировал эту новость Жулин агентству РИА Новости.

    При этом позднее сам же Жулин опроверг данную информацию. «Оказалось, что новость о завершении карьеры — это фейк. Никита в ужасе! Он перезвонил мне и сейчас даст опровержение. Всё это фейк. Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили», — сказал Жулин «Матч ТВ».

    Напомним, что Виктории Синицыной 27 лет, Никите Кацалапову — 31 год. В дуэте фигуристы выступают с 2014 года. За это время они стали чемпионами мира в 2021 году, дважды — чемпионами Европы (2020, 2022 гг.), выиграли Олимпийские игры в Пекине в 2022 году в командных соревнованиях, а также стали серебряными призёрами пекинских Игр в танцах на льду и победителями командного чемпионата мира в 2021 году. Помимо этого Кацалапов также является олимпийским чемпионом 2014 года в командных соревнованиях.

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