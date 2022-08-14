«Меня самого запутали». Тренер Жулин опроверг сам себя по поводу завершения карьеры фигуристов Синицыной и Кацалапова

В воскресенье, 14 августа, в спортивных СМИ появилась информация, что российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру. Об этом, в частности, сообщил телеканал «Матч ТВ».

Уточнялось, что одной из причин для ухода Синицыной и Кацалапова стало отсутствие мотивации из-за неучастия в международных соревнованиях. Об этом, в частности, заявил тренер дуэта Александр Жулин.



«Никита и Вика завершили спортивную карьеру. Причин несколько. Во-первых, они чемпионы и всего добились. Никита выиграл Олимпиаду даже два раза. Во-вторых, возраст такой, что можно и принять такое решение. Ну и последнее — отсутствие мотивации. Нет международных соревнований. Убиваться на льду внутри страны... одна из основных причин», — прокомментировал эту новость Жулин агентству РИА Новости.



При этом позднее сам же Жулин опроверг данную информацию. «Оказалось, что новость о завершении карьеры — это фейк. Никита в ужасе! Он перезвонил мне и сейчас даст опровержение. Всё это фейк. Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили», — сказал Жулин «Матч ТВ».

