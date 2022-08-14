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    Число пострадавших при взрыве в Ереване увеличилось до 45, среди них 10 детей

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    По последним данным, в результате взрыва и последующего пожара на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване пострадали 45 человек. Об этом со ссылкой на директора спасательной службы МЧС Армении Арсена Гаспаряна днём 14 августа сообщает ТАСС.

    «В данный момент нам известно о 45 пострадавших. Оперативная ситуация остаётся сложной как в плане тушения пожара, так и в плане спасательных работ», — подчеркнул Гаспарян.

    Представитель МЧС Армении также отметил, что пожарные расчеты пока не могут локализовать пожар из-за продолжающейся детонации пиротехники. «Оперативная ситуация довольно сложная, продолжаются работы по тушению пожара и спасению людей. В настоящее время ещё слышны взрывы пиротехники, что ещё осложняет нашу работу. Думаю, что тушить будем ещё долго», — резюмировал он.

    По уточнённым данным, в результате взрыва погиб мужчина, все пострадавшие доставлены в медучреждения. Среди них как минимум 10 несовершеннолетних.

    «Фонтанка» писала, что взрыв в ТЦ «Сурмалу» в Ереване прогремел около 13:00 в воскресенье. По информации мэрии армянской столицы, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар.

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