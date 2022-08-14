Число пострадавших при взрыве в Ереване увеличилось до 45, среди них 10 детей

По последним данным, в результате взрыва и последующего пожара на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване пострадали 45 человек. Об этом со ссылкой на директора спасательной службы МЧС Армении Арсена Гаспаряна днём 14 августа сообщает ТАСС.



«В данный момент нам известно о 45 пострадавших. Оперативная ситуация остаётся сложной как в плане тушения пожара, так и в плане спасательных работ», — подчеркнул Гаспарян.



Представитель МЧС Армении также отметил, что пожарные расчеты пока не могут локализовать пожар из-за продолжающейся детонации пиротехники. «Оперативная ситуация довольно сложная, продолжаются работы по тушению пожара и спасению людей. В настоящее время ещё слышны взрывы пиротехники, что ещё осложняет нашу работу. Думаю, что тушить будем ещё долго», — резюмировал он.

