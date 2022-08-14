Московская жара догонит Петербург в начале рабочей недели, но Северная столица скажет свое слово облаками

Пока в Москве раздают питьевую воду на станциях метро из-за жары, Петербург наслаждается последним днем комфортной солнечной погоды. Но уже завтра, как сообщают 14 августа синоптики Северо-Западного УГМС, столбики термометров будут стремиться вверх.
В понедельник, 15 августа, температура воздуха в городе поднимется до +28...+30 градусов. И так будет почти всю неделю. Однако с вечера вторника на помощь горожанам и гостям Петербурга придет облачность. А в среду даже обещают местами дожди.
Погода вернется к своим средним августовским показателям к следующим выходным. В субботу и воскресенье, 20–21 августа, Петербург ждут комфортные +23... +25 днем.