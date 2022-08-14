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    Московская жара догонит Петербург в начале рабочей недели, но Северная столица скажет свое слово облаками

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    Пока в Москве раздают питьевую воду на станциях метро из-за жары, Петербург наслаждается последним днем комфортной солнечной погоды. Но уже завтра, как сообщают 14 августа синоптики Северо-Западного УГМС, столбики термометров будут стремиться вверх.

    Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»
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    В понедельник, 15 августа, температура воздуха в городе поднимется до +28...+30 градусов. И так будет почти всю неделю. Однако с вечера вторника на помощь горожанам и гостям Петербурга придет облачность. А в среду даже обещают местами дожди.

    Погода вернется к своим средним августовским показателям к следующим выходным. В субботу и воскресенье, 20–21 августа, Петербург ждут комфортные +23... +25 днем.

    Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки»

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