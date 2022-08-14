«Вихлявшая» на дороге машина сыграла в «бильярд» с мотоциклом на КАД

Водителя мотоцикла увезла скорая в больницу после ДТП на внутреннем кольце КАД на границе Петербурга и области.
Авария произошла на 31-м километре внутреннего кольца КАД около половины десятого утра, сообщают участники сообщества «Мотосолидарность» 14 августа.
По предварительной информации, мотоцикл, которым управлял 37-летний мужчина, ехал во втором ряду, когда его догнал автомобиль. От удара двухколесный отлетел в следовавший впереди «Опель». В аварии пострадал мотоциклист. С подозрением на перелом ноги его увезли в Токсовскую больницу.
Очевидцы говорят, что автомобиль, подбивший мотоцикл, перед этим сильно «вихлял» на дороге.