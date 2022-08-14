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    Под Лугой нашли окровавленного мертвеца и кочергу. Делом занимается СК

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    В Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, чьё тело найдено в деревенском доме на территории Лужского района.

    Как сообщает 14 августа областной портал 47news, информация об обнаружении тела 53-летнего мужчины в крови в частном доме в деревне Славянка поступила в полицию около полуночи накануне. При осмотре у погибшего была зафиксирована травма головы, на полу была кровь, а рядом с телом валялась кочерга.

    Отмечается, что погибший мужчина нигде не работал и жил в посёлке Романовка Всеволожского района Ленобласти.

    В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники районного отдела Следственного комитета Ленобласти.

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